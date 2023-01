Il Napoli è capolista, il distacco sulle inseguitrici è ampio dato che il secondo posto è lontano 13 punti. Grande merito a Luciano Spalletti che lavora ogni giorno per portare la sua squadra ad alti livelli. Oggi gli azzurri sono tornati in campo, all’indomani della vittoria contro la Roma, per allenarsi a Castel Volturno.



Per Spalletti, però, non è finita la giornata. Dopo la seduta mattutina della prima squadra, infatti, il tecnico di Certaldo è andato a seguire la formazione Primavera allenata da Frustalupi, impegnata nel match di campionato contro l’Empoli a Cercola. Presente, dunque, l’allenatore del Napoli di fianco al responsabile del settore giovanile, Gianluca Grava, sugli spalti dello Stadio Piccolo.