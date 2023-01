, tecnico del, ha commentato lo scintillante successo delcontro laai microfoni di Dazn: "Serata bella, abbiamo tenuto ritmi altissimi e c’era una cornice di pubblico importantissima.I ragazzi meritavano di giocarsela in questa maniera"."Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta dopo il gol loro, grazie all’entusiasmo dei tifosi. La reazione della Juve è stata importante e ci ha creato qualche difficoltà. Dal punto di vista della preparazione della gara, dobbiamo fare le stesse cose di sempre perché ci alleniamo per quello. Abbiamo perso quei tre mezzi contrasti che potevano essere nostri e abbiamo preso gol, bisogna giocare in ogni momento della partita. Stasera abbiamo perso diversi palloni che potevano essere gestiti meglio"."L’atteggiamento deve essere quello di fare la partita. Abbiamo difensori bravi a giocare a campo aperto, Kim e Rrahmani non hanno timore ad avere spazi importanti davanti."Sono curioso di vedere dove arriverà, è il più completo"."È un giocatore straordinario, è il più forte di tutti, il più completo. In alcune situazioni diventa devastante, è uno che ha coraggio a fare le cose, si è spaccato due tre volte la faccia perché va su tutti i palloni. Nei contrasti ci mette sempre la gamba"."Stasera festeggio andando a cena con i miei figli, che son venuti qui a vedere la partita. Starò due ore con loro"."Più che altro a noi stessi, abbiamo sempre il dubbio di non essere a questo livello qui. La Juventus l’hanno sofferta un po’ tutti e stasera l’hanno fatto vedere che possiamo giocarci contro. Non dovevamo avere il rimorso di essere stati titubanti e abbiamo giocato a viso aperto".