Al termine di Inter-Napoli, terminato 1-0, ha parlato ai microfoni di DAZN Luciano Spalletti: "Hanno fatto come sempre, cercano di venirti a dosso con Calhanoglu, dovevamo essere più bravi a trovare passaggi sulla trequarti. Non siamo riusciti a farla girare con la stessa qualità, la palla è girata sempre un po' lenta, possiamo fare di più sotto l'aspetto della qualità e nell'attaccare gli spazi. Qualche calciatore è stato sotto livello. Chi? Tipo voi nella telecronaca, andavate sostituiti".



COSA NON HA FUNZIONATO - "Se la fai girare lentamente non riesci, diventa difficile perché loro stanno con cinque sulla linea dell'area di rigore. Da metà campo in poi dovevamo farla girare più velocemente, abbiamo avuto meno qualità."



SU ACERBI - "Acerbi è un cliente scomodo perchè sulle palle lanciate è scomodo sia a livello di posizione che fisico. Contro una squadra così fisica diventa difficile poi, ci vuole più forza"



RIPERCUSSIONI - "Come gestiremo la sconfitta? Si gestisce bene, probabilmente ci si riallena meglio, e questo dipende da me. Il livello stasera è stato più basso delle nostre possibilità, dobbiamo ritrovare la nostra forma migliore e poi vedremo cosa riusciamo a produrre".