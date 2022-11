A Sky, nel post partita di Liverpool-Napoli, ha parlato Luciano Spalletti. Queste le sue parole.



"Stasera una grandissima prestazione, per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene e creato situazioni per concludere. Abbiamo tenuto la partita in equilibrio senza andare in affanno. Venire qui a fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti della gara è sintomo di convinzione e consapevolezza, è il documento che ci dice che siamo veramente forti. Essere primi poi è un grandissimo risultato per la forza del Liverpool"



"Dobbiamo ancora crescere però, migliorare. Potevamo forzare di più per vincere anche questa quando abbiamo capito che il primo posto non era più in bilico. Loro però sono più bravi, più abituati a tenere alto il ritmo per 90'".