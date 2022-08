L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Tra i vari argomenti affrontati c'è anche quello che riguarda Giacomo Raspadori, obiettivo di mercato azzurro:



"Non è un mio giocatore ma è un ragazzo che avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco, intelligente e soprattutto educato. Ha personalità, e noi ne abbiamo persa un po’ nel passaggio da un ciclo all’altro. Vediamo, con lui saremmo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto naturale di Mertens".