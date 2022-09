È la grande notte europea per il Napoli, i tifosi azzurri ritrovano la Champions League dopo due anni di assenza. L'ultima volta nella stagione 2019/2020, quando era l'ultima volta anche per Victor Osimhen. Oggi il nigeriano e il Napoli sono pronti a ripartire insieme, in un match di un prestigio incredibile, contro i vice campioni d'Europa del Liverpool.



OSIMHEN C'È - Eppure c'è stata la grossa paura che Osimhen potesse saltare Napoli-Liverpool. L'attaccante azzurro ha accusato un risentimento dopo la sfida dell'Olimpico di sabato contro la Lazio. Per lui lunedì lavoro personalizzato e ieri ha lavorato a parte in campo. Problema smaltito, oggi la prova nella rifinitura mattutina ha dato buone risposte, si è allenato in gruppo ed è pronto per scendere in campo questa sera. Osimhen guiderà il tridente offensivo con Kvaratskhelia e presumibilmente Politano, favorito sul Chucky Lozano.