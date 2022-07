Le ultime due stagioni, seppur condite da diversi guai fisici, hanno attirato le attenzioni delle big di tutta Europa su Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, considerato uno dei grandi bomber del futuro. Proprio una società, il Bayern Monaco, che potrebbe salutare Robert Lewandowski, ha messo nel mirino l’attaccante ex Lille per la prossima stagione. Secondo gli esperti, in caso di addio dal Napoli, sono proprio i bavaresi la società favorita per l’acquisto di Osimhen, fissato a 4, davanti a diverse formazioni della Premier League come il Manchester United, alle prese con la grana Ronaldo, offerto a 7, stessa quota del Newcastle, società dalle ritrovate ambizioni dopo il cambio societario. Più attardato, a 10, il Tottenham di Antonio Conte e il PSG del nuovo mister Christophe Galtier, mentre salgono a 15 le due big di Spagna, Real Madrid e Barcellona. Molto remota invece la possibilità di vederlo con un altro club italiano: la più probabile in lavagna è il Milan in quota a 25, davanti a Inter, Roma e Juventus proposte a 50 volte la posta.