Ieri sera c'è stato l'incontro in Piazza Madonna della Pace tra i tifosi, Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo Politano. I supporters partenopei hanno rivolto delle domande ai tre e c'è stata anche una "bacchettata" colpevolizzando i tesserati azzurri di non fermarsi a salutare a fine allenamento.



Spalletti ha smentito, giustamente, questa cosa dato che fin dal primo giorno ci ha tenuto ad avvicinare la squadra ai tifosi mostrando rispetto e riconoscenza per questi ultimi. Per rispondere alla polemica di ieri, lo stesso Spalletti al termine dell'allenamento di questa mattina è passato vicino ai tifosi dicendo ad alta voce: "Stavolta vi ho salutato, ciao".