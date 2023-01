. In primis il risultato, un netto 5-1 da parte degli azzurri. C'è anche il botta e risposta a distanza dei due allenatori che si sono punzecchiati in conferenza stampa alla vigilia del match. Per finire conProprio a tal proposito il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport:In quel momento non c’era lo stadio e non c’erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso. Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro.Io non ho mai rottole scatole a nessuno. Ho ricevuto tanti insulti, ma non ho mai rotto le scatole a nessuno".