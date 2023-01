il duello è partito dalle conferenze stampa dei due allenatori.che ha spostato le pressioni sugli azzurri definendo la gara più importante per gli avversari che per la sua squadra. Poievidenziando come non ci sia quarto posto che possa soddisfare la Juve e quanto sia conveniente ma allo stesso impossibile "camuffarsi da comprimari avendo una squadra imbottita di campioni ed essendo invece la principale favorita".Quella di Luciano Spalletti è apparsa come una squadra sottotono che però ha saputo riprendersi, almeno nel risultato, a Genova contro la Samp. Una vittoria importante viste le frenate di Milan e Inter, ma ora c'è il prossimo step da superare,Un'occasione ghiotta per il Napoli con tutto gli oltre 50 mila che saranno presenti al Maradona.- Tutti a disposizione di Luciano Spalletti, che dovrà "solo" decidere chi lanciare dal primo minuto.anche se qualche dubbio chiaramente c'è e lo stesso tecnico non è nuovo a sorprese di giornata. Tra i pali il solito. La coppia difensiva sarà formata da, con il sudcoreano che sta bene, ha smaltito il problema accusato contro la Samp. Pochi dubbi anche sulle fasce lì dietro, ci sarà capitansull'out di destra efavorito rispetto a Olivera sulla fascia opposta. Il centrocampo dovrebbe essere quello che ha fatto scintille nella prima parte di stagione:in cabina di regia,pronti a completare il reparto. Due su tre sono praticamente già scelti in attacco, dato chenon si toccano mai.Il messicano potrebbe essere la sorpresa di questa sfida, ma resta più accreditato l'esterno romano per la gran copertura che sa dare, considerando soprattutto un punto di forza della Juve, ovvero Kostic.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.