Si scrive Lazar Samardžić, si legge talento puro. Perché il classe 2002 sta dimostrando di avere una qualità superiore alla media, qualcosa di speciale. Un sinistro preciso e potente che sa disegnare traiettorie imparabili alla quale abbina anche a una certa capacità di cambiare marcia sulla trequarti. Per Luciano Spalletti non ci sono dubbi: “Samardžić è un giocatore fortissimo, è uno Zielinski”.



CONTATTI AVVIATI - Dall’Hertha Berlino al Lipsia con l’etichetta addosso del predestinato. Con il club della Red Bull qualche difficoltà di troppo e qualche dubbio per il futuro. Non per una società abile nello scovare i talenti come l’Udinese capace di mettere a segno un piccolo capolavoro: 3 milioni al Lipsia e contratto fino al 2026 al ragazzo. Che ora vale 7 volte tanto. Nei recenti contatti con il Napoli, la famiglia Pozzo ha ribadito la volontà di mantenere Samardžić in rosa almeno fino al termine della stagione. Poi ci sarà tempo e modo per parlarne, i rapporti tra le proprietà sono ottimi e Giuntoli ha tutta la volontà di garantirsi la pole vista la grande concorrenza, italiana ed estera, su Lazar.