È solo la seconda volta in stagione che il Napoli gioca dopo aver messo a referto un ko nella gara precedente. Era capitato dopo la sconfitta con l’Inter alla ripresa nel 2023 e capita di nuovo solo qualche settimana dopo nel post eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. Spalletti vuole una pronta reazione dai suoi anche se la gara con la Salernitana di domenica pomeriggio nasconde molte insidie, a partire dalle assenze.



All’Arechi, nell’unico derby campano in questa Serie A, gli azzurri non avranno Kvaratskhelia, mattatore contro la Juve e messo ko da una sindrome influenzale. A prendere il suo posto sarà Elmas, nel momento di forma migliore in questa stagione, e pronto a non far rimpiangere il georgiano. Il macedone è in netto vantaggio sulla concorrenza di Raspadori e quella di Zielinski, spesso, soprattutto negli anni passati, schierato largo. Con l’inamovibile Osimhen, favorito ancora Politano, su un Lozano che scalpita. Confermati gli altri titolarissimi, non convocato invece Juan Jesus per una contusione. A Salerno Spalletti non può più sbagliare e vuole allungare ancora in una classifica stravolta dalla penalizzazione alla Juve, ora sempre più lontana.



Probabile formazione:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas