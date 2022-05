Il Napoli deve progettare il suo futuro. Sono tante, troppe le incognite e così c'è bisogno di fare un punto immediato per capire che squadra avrà a disposizione Spalletti dalla prossima stagione.



Nella giornata di ieri c'è stato un vertice di mercato a Castel Volturno tra il tecnico toscano, il presidente De Laurentiis, l'ad Chiavelli e il ds Giuntoli Nell'incontro si è parlato di Ospina, che Spalletti ha chiesto di confermare. Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, manager del portiere colombiano, sono in città e hanno iniziato ad affrontare con la società il discorso rinnovo (in scadenza il 30 giugno). Al momento c'è distanza tra domanda e offerta, sembra difficile possa essere colmata. Ma le parti si aggiorneranno. Intanto dietro la porta ecco il Real Madrid che aspetta Ospina, a parametro zero. Attende anche Meret, che per rinnovare chiede garanzie. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.