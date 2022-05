Nel Napoli che verrà serviranno dei leader. Lo ha sottolineato Spalletti ieri in conferenza stampa e tra questi ad oggi c'è Ospina, fortemente rispettato all'interno dello spogliatoio azzurro. Il suo contratto, però, è in scadenza: sarà un giocatore azzurro fino al 30 giugno e ad oggi non c'è nessun rinnovo pronto.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport c'è grande differenza tra domanda e offerta per restare a Napoli. Non c'è accordo né sulle cifre né sulla durata del nuovo contratto. Le parti hanno deciso di aggiornarsi ma le sensazioni non sono positive. Per Ospina l'ipotesi Real Madrid sembra quella quella più concreta. Le voci dalla Spagna raccontano di un accordo sempre più vicino.