Nell'ultima stagione il rendimento di alcuni giocatori del Napoli ha lasciato più di qualche dubbio. Tant'è che la posizione di Cristiano Giuntoli è stata messa fortemente in discussione.



Tra i calciatori in questione ci sono Elmas e Lobotka. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che Spalletti ha intenzione di recuperare i due concedendogli più spazio, maggior continuità. Inoltre per inquadrare Elmas tatticamente gli sarà affidato il ruolo di trequartista.