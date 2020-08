Diciamolo chiaramente:. Si tratta di un ragazzo che potrà anche diventare un campione, ma. Ha giocato un campionato in Belgio, nello Charleroi, segnando 19 gol, e uno in Francia, nel Lille, dov'è arrivato a 13.giocatori che poi, una volta partiti, faticano a confermarsi in un calcio diverso. Pensate ai 70 milioni che l'Arsenal ha speso per, un anno fa a un passo proprio dal Napoli, o anche ai 30 che il Milan ha investito su. Alla resa dei conti, nessuno dei due - soprattutto il primo - ha rispettato le attese.e, addiritturanella storia del Napoli. Potendo disporre di una cifra così,, ancorché giovane, per fare la differenza? Forse, almeno parziale, alle cifre folli di questa operazionerispetto a Osimhen, da Napoli a Lille.. Concordato mentre si chiudeva l'altro, insomma, e quindi indipendente solo formalmente. I, che per caso hanno catturato le attenzioni dei talent-scout d'Oltralpe. In questo modo, che in Francia è sotto strettissima osservazione,. In attesa del prossimo acquisto, che magari arriverà dallo stesso club transalpino.@steagresti