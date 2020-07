Victor Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli. Oggi è arrivata finalmente l'ufficialità tanto attesa e l'ormai ex Lille diventerà il giocatore più costoso della storia del Napoli.



Una cifra incredibile, confermata dallo stesso Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Lille andranno circa 80 milioni mentre al giocatore nei vari anni tra i 4 e 4,5 milioni di euro a stagione".



Dunque, 80 milioni. Ma in questa cifra sono già incluse le quattro contropartite del Napoli. In direzione Francia andranno i già noti Karnezis e Claudio Manzi (difensore classe 2000). Ma oltre loro ecco l'inserimento di Ciro Palmieri (attaccante classe 2000) e Luigi Liguori, ala destra classe '98, quest'anno in prestito alla Fermana.