Il Napoli domani scenderà nuovamente in campo e lo farà per affrontare lo Spezia in vista della sedicesima giornata di Serie A. L'arbitro del match sarà Mariani di Aprilia, che ha arbitrato il Napoli già 11 volte in Serie A, di cui 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per gli azzurri. Questi i precedenti:



Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016



Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017



Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017



Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017



Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018



Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019



Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020



Napoli-Torino 2-1 del 29 febbraio 2020



Genoa-Napoli 1-2 del 8 luglio 2020



Parma-Napoli 0-2 del 20 settembre 2020



Napoli-Sassuolo del 11 novembre 2020