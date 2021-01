Ultimo quarto di finale di Coppa Italia, questa sera, alle ore 21, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso, che ieri ha incassato la fiducia di Aurelio De Laurentiis, attente lo Spezia di Vincenzo Italiano, sorpresa di questa Serie A e di questa Coppa Italia, dove è stato in grado di eliminare la Roma.



Si rivede Osimhen in panchina per i partenopei, che cambiano qualcosa in mezzo al campo, con Elmas al posto di Bakayoko, tenuto a riposo; davanti Lozano da falso nueve con Politano e Insigne sugli esterni. Avanti con il suo 4-3-3 il tecnico dei liguri, che farà turnover, ma che andrà avanti con le proprie idee. E con Galabinov, schierato al centro del tridente offensivo.



NAPOLI-SPEZIA alle ore 21, su Rai 2 e RaiPlay



Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.



Spezia: Krapikas; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Acampora, M. Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo.