Napoli spinge per lo Scudetto: "il Maradona vuole vincere", città in tilt e più gente in strada che con Spalletti

“Il Maradona vuole vincere”. È questo il coro che risuona più forte di tutti prima del fischio d’inizio di Napoli-Cagliari. Perché a Fuorigrotta c’è voglia di trovare la grande felicità dopo il decimo posto, dopo una stagione fatta di riscatto e una grande lotta che tiene ancora tutti con il fiato sospeso. Uno stadio sold-out, centinaia di migliaia di persone che non sono riuscite ad accaparrarsi il biglietto e comunque hanno deciso di partecipare alla festa. Perché comunque andrà sarà una grande festa.



Resta il discorso cui sopra, il Maradona vuole vincere, i tifosi del Napoli vogliono vincere. Lo Scudetto è lì, ad un passo, con questo +1 sull’Inter che va mantenuto. 90 minuti di battaglia, serve la carica della gente che ha risposto assolutamente presente. Una città in tilt, unita, per la grande voglia di farcela, di andare tutti quanti in un’unica direzione. Tifosi presenti in ogni angolo, che hanno suonato la carica fin dal mattino. Ore prima del fischio d’inizio e l’esterno del Maradona era già tutto tinto d’azzurro.







Il momento più intenso è stato l’arrivo del bus, con i calciatori completamente avvolti dall’entusiasmo dei napoletani. Un bagno di folla clamoroso, che presumibilmente supera i numeri dello Scudetto vinto da Spalletti e i suoi uomini due anni fa. C’è un intera città che ci crede, si aspetta solo il fischio d’inizio. Perché il a Maradona vuole vincere.