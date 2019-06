Secondo Il Mattino, c'è una fortissima accelerazione del Napoli su Lozano: "Ancelotti, dal Canada, ha fatto sentire la sua voce, vuole fortemente il calciatore, ritenuto fondamentale per la prossima stagione. Dopo che il PSG si è sfilato dalla corsa al messicano, il Napoli ha avuto l'input per accelerare e battere la concorrenza di club importanti come il Manchester United.

Attraverso Raiola, il Napoli ha fatto pervenire al PSV una nuova offerta da quasi 50 milioni, bonus compresi. Il club di Eindhoven, sfruttando l'assenza di una clausola, sta temporeggiando ma gli spifferi fanno filtrare un placet pronto ad arrivare. Ancor più in discesa la strada per l'accordo con il classe 95: il Napoli si è spinto, nel meeting con Raiola, ad offrire circa 4 milioni più bonus".