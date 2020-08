Il mercato del Napoli è entrato nel vivo. Dopo l'acquisto già da gennaio di Rrahmani e Petagna, ora c'è stato anche il gran colpo, ovvero Victor Osimhen. Ma il club azzurro non ha assolutamente intenzione di fermarsi. C'è bisogno in primis di affondare il colpo per un terzino.



Già seguito in passato, torna di moda il nome di Grimaldo. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato RAI, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbero stati contatti con Jorge Mendes, agente dello stesso terzino del Benfica. Il giocatore è valutato circa 28 milioni, questo rappresenterebbe un ostacolo al momento, ma i primi contatti con Mendes ci sono stati.