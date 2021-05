Il futuro di Gattuso è sempre più lontano da Napoli. Gli azzurri hanno avuto un'enorme ripresa nell'ultimo periodo e momentaneamente sono in piena zona Champions.



Ma appena quattro mesi fa in casa Napoli c'era più di un problema con la panchina di Gattuso che esattamente un girone fa fu messa in seria discussione. In quel post partita di Verona De Laurentiis sondò il terreno con altri allenatori. Tra questi Massimiliano Allegri, che in realtà consigliò al presidente del Napoli di tenere lo stesso Gattuso. Lo racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno.