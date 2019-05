Secondo il Corriere dello Sport: “Josip Ilicic è finito nel mirino del Napoli. Nella lista, lunga, di nomi che Ancelotti sta valutando per il futuro della sua squadra: piace a lui e soprattutto a Davide, suo figlio e suo vice. Se Davide è l’estimatore più fervido del soggetto, Carlo non è da meno. Tant’è che il club azzurro ha accreditato per settimane un osservatore fisso alle partite dell’Atalanta: per guardare Ilicic, Zapata e anche Castagne. L’unico problema legato a Josip? L’età: 31 anni compiuti a gennaio. Un ostacolo per quelli che sono i parametri del Napoli, considerando che la linea è sempre quella di investire sui giovani. Ma uno come lui, forse, può anche valere lo strappo alla regola”