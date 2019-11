Il Corriere dello Sport punta la sua attenzione sull'incontro di domani tra tra Aurelio De Laurentiis e squadra dopo il caos ammutinamento:

"Il ritorno da Liverpool fa bene al morale, manca un punto alla qualificazione e quel tweet immediato di complimenti del presidente è stato un segnale. Domani è un giorno buono per incontrare De Laurentiis, per cercare di scovare in se stessi le parole giuste, per affrontarsi, fronteggiarsi o semplicemente spiegarsi, senza che sia necessario arrivare ad uno scontro: hanno già dato. Ma è indispensabile, a questo punto, squarciare il velo dell’ipocrisia e spolverare nella propria coscienza, evitando di rifugiarsi in un linguaggio convenzionale: De Laurentiis è stato amabilmente accerchiato da Ancelotti e Giuntoli, si è confrontato con il diesse a Roma l’altro ieri, ha mosso una serie di appunti anche per la gestione complessiva del pre-ritiro, però poi s’è liberato dell’ira che si portava appresso ed ha interpretato il ruolo del capitano d’azienda. Ci sarà ancora modo di riflettere sugli interventi, sulle tesi, sulle contorsioni dialettiche per dare un senso, ammesso che si possa, all’ammutinamento; e semmai si proverà ad addolcire la punizione, a tentare di arrivare ad un armistizio o semmai ad uno sconto, senza doversi rifugiare nei ricorsi. Mentre De Laurentiis ha già chiaro tutto in testa: vanno ristabilite regole, ordine e rispetto".