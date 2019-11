Secondo Tuttosport, la gestione Ancelotti del Napoli è, ormai, al termine:

"Il tempo del coach nel Napoli, domani tra un mese oppure a fine stagione, si può considerare ormai finito. De Laurentiis è rimasto molto deluso dal rendimento della squadra nella sua gestione, si aspettava molto di più ed è probabile che in futuro non si affiderà più a tecnici celebrati e costosi.

Potrebbe fare un’eccezione per Spalletti, sempre che il suo ingaggio non risultasse pesante, come potrebbe essere prendendolo oggi. L’arrivo di Spalletti in corsa sembra molto complicato, alla luce della modulistica adottata dal Napoli sui contratti professionali, mentre nel ruolo di traghettatore potrebbe essere ben visto Gianni De Biasi, uno che ha accumulato anche esperienze internazionali"