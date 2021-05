Le prossime settimane saranno importanti per capire il futuro di tante panchine italiane. Ci saranno diversi addii e molti altri tecnici sono in forte dubbio per la stagione che verrà.



Tra questi ci sono Gattuso e Simone Inzaghi, i cui destini potrebbero intrecciarsi. Il tecnico calabrese è alla chiusura dei rapporti con De Laurentiis e lascerà il Napoli al termine del contratto. Il futuro di Inzaghi è più incerto, ancora non c'è stato il rinnovo con la Lazio e si potrebbe andare verso la separazione. Per Gattuso l'opzione Fiorentina pare tramontata, così si fa viva quella Lazio e Inzaghi, sul taccuino di De Laurentiis, farebbe il percorso inverso finendo ai piedi del Vesuvio. Allegri permettendo: l'ex Juve è la prima scelta del Napoli, ma il Real Madrid sarebbe un'occasione imperdibile qualora dovesse bussare alla porta dello stesso Allegri.