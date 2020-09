Dopo sette anni con una costante sulla fascia destra, il Napoli si ritrova per la prima volta con qualche incertezza. Politano si impegna, ha qualità, però non riesce a dare tanto quanto Callejon. Così il Napoli cerca un elemento valido per quella fascia. Ünder il principale indiziato, però la trattativa sembra essere sempre più difficile, giorno dopo giorno.



Intanto il Benevento prova a convincere proprio Callejon a restare in Italia per vestire la maglia giallorossa. Ma ecco che potrebbe esserci il colpo di scena. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sembrerebbe esserci una grande spinta interna al Napoli affinché De Laurentiis si convinca a proporre un'altra stagione di contratto proprio a Callejon.