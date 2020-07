Dopo una prima parte di stagione fortemente incolore, pian piano sta venendo fuori Hirving Lozano. "El Chucky" nelle ultime gare sta dimostrando di avere i colpi per cui è stato acquistato e dopo il lockdown ha trovato anche due reti da subentrato (contro il Verona e ieri quella decisiva contro il Genoa).



Il suo futuro resta un grosso mistero, ma intanto spunta una notizia di mercato che riguarda proprio il messicano: secondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Balon, Klopp avrebbe chiesto Lozano al Liverpool. Il club inglese, però, pare essere intenzionato ad offrire 25 milioni di euro, cifra per la quale De Laurentiis non potrebbe mai cedere. Si partirebbe, infatti, da almeno 40 milioni di euro.