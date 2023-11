La strada è ormai tracciata, nelle prossime ore Walter Mazzarri sarà ufficializzato come nuovo tecnico del Napoli, prendendo il posto di Rudi Garcia. Si delinea anche il suo staff che sarebbe composto da vecchie conoscenze azzurre, come riporta Radio Kiss Kiss Napoli. A partire dal vice allenatore, Claudio Bellucci. Nello staff il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli e anche Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli.