Obiettivo dell'Inter nello scorso gennaio e sfumato nelle ultime ore di mercato,può ora tornare in Italia dopo l'avventura in quel di Palermo che l'ha esposto al panorama calcistico europeo. Secondo ESPN, infatti, l'argentino - in uscita dal PSG - è molto gradito da Carlo Ancelotti: non escluso, dunque, che il Napoli possa farsi sotto per il trequartista classe '89.