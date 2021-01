Ieri sera c'è stato l'incontro all'Hotel Britannique di Napoli tra la squadra, Gattuso e il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Toni distesi per far sentire la vicinanza da parte della società nei confronti di tecnico e giocatori, ma non solo.



Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, De Laurentiis ha parlato anche di un aspetto economico. Lui, insieme al figlio Edoardo e l'ad Chiavelli, ha comunicato ai giocatori e a Gattuso di aver pagato tutti gli stipendi del 2020, arretrati a causa dell'emergenza Covid-19.