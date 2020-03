Arek Milik sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il centravanti polacco difficilmente resterà in azzurro anche il prossimo anno, con il contratto in scadenza a giugno 2021 e che quasi sicuramente non sarà rinnovato.



Ma il Napoli è già al lavoro per trovare il sostituto. Spunta infatti un nuovo nome, quello di Vedat Muriqi. Classe '94, l'attaccante del Fenerbahce fa gola a diverse squadre in Europa ed ha una valutazione sui 20 milioni di euro. Tottenham, Leicester, Manchester United ed Eintracht Francoforte sul giocatore. A queste squadre, quindi, sembrerebbe aggiungersi anche il Napoli e potrebbe nascere un'asta per accaparrarsi Muriqi. Lo riferisce il portale turco Ahaber.