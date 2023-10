La questione Victor Osimhen continua ad essere calda. Nell'ultimo periodo è successo di tutto, tra rigore sbagliato, video TikTok, foto cancellate dai social del calciatore e i chiarimenti da un lato e dall'altro. Tutto apparentemente sereno oggi, il centravanti nigeriano va in campo, ma il futuro non porta al rinnovo, alla permanenza del giocatore. Facendo un passo indietro, il 13 agosto ci fu un patto tra il Napoli e Osimhen dal sapore di brindisi finale. Le parti si erano tanto avvicinate con un rinnovo da 10 milioni a stagione fino al 2026 e con clausola da 150 milioni per l'estero valida dall'estate 2024. Lo rivela il Corriere dello Sport.