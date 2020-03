Uno dei più grossi dubbi in casa Napoli riguarda il futuro di Arek Milik. Il polacco non firma per il rinnovo al momento e la sua permanenza a Napoli nei prossimi anni non è così scontata, anzi...



C'è un motivo per cui l'attaccante ex Ajax non è così vicino al Napoli. Infatti, secondo quanto scritto dall'editoriale del giornalista Antonio Corbo su Repubblica, il problema riguarda lo sponsor, Nike, lo stesso della nazionale polacca.