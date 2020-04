Come scrive la Gazzetta dello Sport, sulla rottura Insigne-Raiola: "Una decisione che è arrivata dopo un periodo id incomprensioni e decisioni sbagliate, che hanno indotto l'attaccante napoletano a rompere il rapporto. Ci sarebbero alcune questioni alla base della rottura. Pare che Insigne non abbia gradito l'esito della causa intentata contro gli ex procuratori della Doa ai quali dovrà versare diverse decine di migliaia di euro di commissioni, così come ha sentenziato il Giudice. E poi ci sarebbero anche i contrasti sorti nella passata stagione col club, quando il giocatore aveva chiesto a Raiola di trovagli una grande europea per andarsene da Napoli dove i rapporti con l'ambiente non erano più sostenibili. Una richiesta rimasta inevasa tant'è che il capitano ha iniziato la stagione tra mille difficioltà"