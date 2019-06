Secondo il Corriere dello Sport, manca pochissimo per l'annuncio di James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli: “Stavolta la distanza va riducendosi tra richiesta e offerta, si galleggia sempre intorno a quei cinque milioni e dinamiche di bilancio che evidentemente esistono e vanno affrontate con accuratezza. L’affare ha capisaldi già tracciati: prestito oneroso (anche a dieci milioni di euro), semmai biennale, con rinnovo del contratto per James Rodriguez, e scadenza dunque nel 2024, e obbligo del riscatto (a ventisette milioni) nell’estate del 2021. Il Real abbozza ma non ci sta, non ancora, vuole (vorrebbe) di più - da quarantadue milioni si può scendere a quaranta - e anche in tempi rapidi, magari entro l’anno prossimo”