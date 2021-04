Negli ultimi giorni sono spuntate sui social delle nuove divise da gioco del. In giro per la città sono state effettuate delle riprese con attori che indossavano proprio queste maglie. Si tratta di una collaborazione tra lacon(già sponsor) che va ad incrociare la lineaSecondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il. Probabilmente la partita in cui i giocatori scenderanno in campo con questo nuovo "completo" sarà