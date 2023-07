Sarà una presentazione in grande stile quella delle nove maglie del Napoli. Il prossimo lunedì 10 luglio ci sarà l'incontro a bordo della MSC World Europa con tanto di conferenza stampa. Tanta attesa a turno a quello che sarà il nuovo design delle divise da gioco degli azzurri, con De Laurentiis che è sempre molto attento e nel campo del marketing e nella produzione di tante maglie differenti nel corso della stagione.



ECCO LE MAGLIE - Spuntano così sui social quelle che dovrebbero essere le prossime tre maglie del Napoli. Tutte e tre chiaramente accomunate dalla presenza dello scudetto da campioni d’Italia cucito sul petto. La principale novità riguarda la presenza, già annunciata, dello sponsor MSC al centro al posto dell’uscente Lete. Quella classica, la gara home, sarà azzurra e dovrebbe avere un fondo con la N di Napoli. Sulla stessa la presenza dei bordi del colletto e delle maniche con i colori della bandiera italiana. La particolarità della seconda maglia, quella Away, porterebbe sullo sfondo bianco un disegno del Vesuvio e della città. C’è poi la terza, che sarebbe grigio piombo con la rappresentazione della cupola della galleria Umberto di Napoli sulle maniche. Una novità potrebbe essere anche l'introduzione di Ebay come sponsor al posto di Amazon. Chiaramente da confermare, tra tre giorni saranno ufficialmente svelate le nuove maglie 2023/24 del Napoli campione d’Italia.