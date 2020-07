A quanto pare Victor Osimhen è prontissimo per la sua nuova esperienza a Napoli. Un passo in avanti nella sua carriera che si prospetta rosea. Soprattutto per la voglia di superare se stesso. Lo sottolinea un atteggiamento del giocatore raccontato da Osita Okolo, membro del suo entourage. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:



"Osimhen dopo aver firmato con il Napoli mi ha detto 'I want to break all records', cioè di voler distruggere i record della storia del Napoli. È molto felice di approdare in maglia azzurra".