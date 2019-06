Chissà se la battuta riservata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in occasione della festa di compleanno di Carlo Ancelotti non si riferisse al lancio delle nuove maglie per la stagione 2019/2020. Sul portale Footyheadlines.com sono infatti comparse le possibili anticipazioni sulle divise che la squadra azzurra indosserà nel prossimo campionato, scatenando immediatamente reazioni dal web e il dibattito tra i tifosi partenopei o semplici appassionati della materia.



Per quanto concerne la maglia casalinga, la novità principale è rappresentata dalla presenza del bianco sui bordi laterali, a spezzare il tradizionale colore celeste; curioso anche il collo leggermente a V con una striscia nera. Una striscia che compare anche sulle altre due maglie, quelle da trasferta: la "seconda" sarà bianca-azzurra e con una texture particolare che alterna bianco e grigio, la "terza" verde militare in stile camuflage, una maglia già ammirata per la prima volta nel 2014. Per quanto riguarda il portiere, infine, dall'arancione si passerà al rosso.