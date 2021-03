In questa annata così complicata un ruolo centrale lo svolgono gli infortuni, che si sono presentati in maniera importante durante la stagione del Napoli. Nell'ultimo mese Gattuso ha dovuto rinunciare a Lozano e Manolas, che hanno saltato la trasferta di San Siro contro il Milan, nonostante si fossero allenati in gruppo settimana scorsa.



Per il messicano il Napoli ha preferito evitare di forzarne il rientro, dopo che è stato un mese fuori. Il difensore greco, invece, ha la caviglia che dà ancora qualche problema. L'obiettivo è riaverli a disposizione per la sfida di domenica contro la Roma. I due giocatori vogliono esserci, con Manolas che è uno degli ex di turno e Lozano che ha voglia di tornare a fare male agli avversari sulla fascia. Proprio per questo ieri, nonostante il giorno di riposo per la squadra, hanno lavorato per farsi trovare pronti in vista di Roma-Napoli.