Napoli: Calzona dice 'no', ma la squadra va al cinema per il film dello Scudetto. Confronto a Castel Volturno

con l'anteprima di "Sarò con te", il docufilm che ha come scopo quello di ripercorrere la cavalcata scudetto degli azzurri che lo scorso anno hanno potuto festeggiare. Da domani, sabato 4 maggio, sarà al cinema per il pubblico, ma nel frattempo ieri è stato il momento dei vecchi protagonisti, a partire dai calciatori, accolti non con tantissimo entusiasmo, fino aAcclamatissimo il tecnico di Certaldo, oggi ct della Nazionale ma sempre nei cuori dei tifosi partenopei che erano all'esterno del cinema Metropolitan di Napoli, pronti a fargli sentire tutto il loro calore.

- Ad un certo puntoTutto ruotava attorno alla squadra, alla presenza dei suoi calciatori. Che vivono un momento molto complicato e lunedì hanno in programma la prossima sfida di campionato, quella di Udine (scherzo del destino vuole che un anno fa lo scudetto lo si vinceva proprio lì).La conferma arriva anche dal Corriere dello Sport: per il ct della Nazionale il motto eraPerò la volontà di esserci da parte dei suoi cari vecchi ragazzi ha cambiato le carte in tavola. Quindi si è arrivati a quel "tutti", o quasi. Perché mancavano personaggi importanti come Kim e Giuntoli, al lavoro con i loro nuovi club. Nel complesso, però, Spalletti ha riabbracciato un po' tutti, appunto, dopo aver ricevuto la notizia ed essersi messo velocemente in viaggio dalla Toscana per il ritorno a Napoli.

- Nella giornata di ieri sembrerebbe esserci stato un, magari per il bisogno di restare concentrati sul presente.in quanto capitano e portavoce, però. Dopodiché Calzona non ha diretto l'allenamento. Perché, come riportato dalla SSC Napoli "Considerando anche le avverse condizioni meteorologiche, è rientrato anzitempo a casa per unOggi si riprende il lavoro, portandosi dietro le belle immagini di ieri, magari provando a ricordare da dove si è partiti e ciò che era questo Napoli appena un anno fa.