Sono ore calde sull'asse Napoli-Roma. Tutta l'attenzione è focalizzata sulla trattativa che porterà Arek Milik a vestire la maglia giallorossa. Questione di giorni, forse addirittura di ore e per il trasferimento ci sarà un'accelerata importante.



AI SALUTI - Milik non rientra più nei piani del Napoli e non è stato neanche convocato per le amichevoli contro Pescara e Sporting Lisbona (quest'ultima saltata). Fino a ieri ha continuato ad allenarsi a Castel Volturno con il resto della squadra. Oggi, però, qualcosa si sta muovendo in maniera importante: la squadra è scesa in campo per la consueta seduta mattutina di allenamento, ma alle ore 12:30 il polacco ha lasciato il Centro Sportivo andando via in auto da solo.



LE CIFRE - Milik presto potrà unirsi alla Roma. Il suo procuratore, David Pantak, è già nella capitale per trovare l'accordo decisivo con il club giallorosso. Milik andrà a guadagnare 5 milioni di euro (bonus inclusi) mentre nelle casse del Napoli finiranno circa 25 milioni di euro (3 per il prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e 7 per eventuali bonus tra gol e qualificazione in Champions).