Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni e i turni di squalifica per società, componenti degli staff e calciatori in seguito alla settima giornata di Serie A.



In casa Napoli scatta la squalifica di una giornata per Dino Tenderini, preparatore atletico del Napoli. Si legge sul referto: "per aver al 41' del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato dell'assistente".