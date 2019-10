Come racconta Il Mattino: "Milik ha chiesto un rinnovo a 3.5 milioni a stagione, rispetto ai 2.5 attualmente percepiti: nonostante un’apertura del procuratore a trattare sulla cifra, non si segnalano passi dal Napoli tali da poter incontrare le istanze della punta. Il pantano con Zielinski è legato alla clausola: il Napoli la pretende superiore ai 120 milioni, l’entourage del mediano non vuol toccare l’attuale di 65 milioni. Società ed agenti restano, ognuno, delle proprie idee: con entrambi i contratti in scadenza nel giugno 2021, se lo spettro di un possibile addio a parametro zero non è configurabile, la possibilità di una cessione a fine stagione si prospetta più concreta se a breve non ci sarà una svolta"