La Serie A è in ansia. Non potrebbe essere altrimenti, dopo il focolaio esploso in casa Genoa: ben 19 i contagi totali in casa rossoblù, che si sono ripercossi anche a Napoli, dopo la trasferta dello scorso week-end. Dopo i primi due giri di tamponi, che hanno mostrato la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski e Giandomenico Costi, collaboratore del club.



AD OGGI SI GIOCA - Una situazione, dunque, che non può lasciare tranquillo nessuno. Il rischio di effetto domino è concreto: il primo segnale lo ha lanciato Roberto Mancini, che ha escluso dai convocati della Nazionale Meret e Di Lorenzo. Tutto dipende dai tamponi odierni: alle 8 di stamattina i calciatori e i membri dello staff sono stati sottoposti al terzo ciclo di esami. Gli uomini di Gattuso torneranno a casa per pranzo e attenderanno gli esiti: solo chi sarà negativo partirà per Torino. In serata la decisione definitiva sulla sfida con la Juve. Il regolamento della Lega prevede la necessità di avere 13 negativi tra cui un portiere per scendere in campo.



LA CHIAMATA - Spunta un retroscena, intanto, in merito alla giornata di ieri: secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato Andrea Agnelli. Il motivo? Giocare domani può essere rischioso, il terzo giro di tamponi potrebbe non individuare tutte le positività.