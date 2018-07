Il Genoa non molla la pista che porta ad Amato Ciciretti.



Già seguito senza successo lo scorso gennaio, quando poi il trequartista romano si trasferì in prestito dal Napoli al Parma, il club rossoblù è tornato in questa sessione di mercato alla carica nel tentativo di portarlo a Pegli.



Nelle scorse settimane i dirigenti liguri hanno avuto i primi contatti con i colleghi partenopei ricevendo però come risposta un 'risentiamoci'. L'intenzione del neotecnico azzurro Carlo Ancelotti è infatti quella di testare il ragazzo in ritiro per poi decidere se trattenerlo in squadra o dare il via libera ad una sua partenza. Una linea di pensiero confermata ieri anche dall'agente del giocatore: "Il Napoli non vuole dare via Ciciretti per il momento - ha dichiarato Vincenzo Pisacane ai microfoni di Radio Crc - nei prossimi giorni vedremo cosa vuole fare la società. È arrivato molto carico per questo ritiro, si è allenato tantissimo e vuole far capire ad Ancelotti di voler entrare a far parte della rosa. Il mister riesce ad unire il gruppo come nessuno al mondo. Tutti hanno una possibilità, tutti hanno una chance".



Probabile quindi che il Genoa per il momento congela la trattativa in attesa di segnali provenienti da Napoli per poi tentare l'affondo decisivo verso fine luglio.