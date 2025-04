Napoli, stop Neres: risentimento muscolare. Quando torna e quante partite salta

Getty e Calciomercato.com

"Al termine dell'allenamento di oggi. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente".Queste poche parole sono state pubblicate dalnel tardo pomeriggio: Antonio Conte dovrà fare a meno dell'esterno brasiliano per la trasferta in casa del Monza nella 33esima giornata di campionato.- Una problema di questo tipo va valutato giorno per giorno, anche per comprenderne l'entità: una contrattura si risolve in una settimana e questo potrebbe essere il caso di Neres, ma è presto per esserne certi., poi verranno fatte le dovute valutazioni per la sfida contro il Torino, la più difficile in calendario per gli Azzurri da qui alla fine della stagione.

- Nel ruolo di Neres, cioè ala sinistra, può giocare Okafor, oppure adattarsi Ngonge, ma Conte ha fatto capire di non fare molto affidamento su di loro. Si potrebbe alzare Spinazzola davanti a Olivera, come è già successo in stagione,, con l'abbassamento di Politano a quinto di destra.