Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è scivolato male in allenamento, procurandosi una forte distorsione alla caviglia destra. Un infortunio delicato per l’ex Empoli, rimasto a terra con le mani sul volto per il forte dolore. E’ stato subito accompagnato in panchina, con lo staff medico che ha applicato il ghiaccio sulla parte interessata. Zielinski è poi tornato in piedi e ha raggiunto gli spogliatoi tra gli applausi dei tifosi presenti. Si attendono verifiche dello staff medico del Napoli ed eventuali esami del caso per valutare la caviglia di Zielinski.